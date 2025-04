Nelle ultime ore si è abbattuta una pioggia di critiche su Rosalinda Cannavò in seguito ad un suo sfogo pubblicato sul suo account Instagram.

L’influencer e attrice, diventata mamma della piccola Camilla, avuta da Andrea Zenga, conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, aveva raccontato ai suoi follower le difficoltà dovute alla maternità che spesso non le lasciano il tempo necessario per dedicarsi a sé stessa. L’ex vippona ha poi aggiunto che nutre diversi dubbi sul fatto che alcune mamme tutti i giorni riescano a farsi la skin care o a condividere foto di case perfettamente in ordine.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò

“Notte insonne, occhi stanchi. Ogni 5 minuti sveglia per mia figlia, e ora questa giornata riparte con un impegno di lavoro. Ne seguiranno altri da aggiungere alla visita dalla pediatra, al preparare le valigie, a cercare di sistemare casa. Essere mamma è meraviglioso, ma anche stancante, caotico, umano. No! Non sono perfetta.

E sinceramente ogni tanto mi chiedo: quanto c’è di vero in quei profili dove vedo ‘mamme che fanno skin care tutti i santi giorni’, con la casa in ordine, il trucco fatto, il sorriso sempre pronto? Non è una critica, davvero. Se riescono, buon per loro. Ma non è la realtà per tutte. Io ci sono giorni in cui faccio fatica persino a lavarmi la faccia appena sveglia. Quindi oggi voglio dare un abbraccio a tutte le mamme che si sentono un po’ distrutte ma vanno avanti lo stesso”.

Lo sfogo di Rosalinda ha sollevato un polverone, e alcuni utenti si sono detti stanchi di sentirla continuamente lamentare. I più maligni hanno letto nelle parole della Cannavò una frecciatina velata alle sue colleghe influencer e, in particolare alla sua ex coinquilina al GF Vip, Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, infatti, è diventata da poco mamma del piccolo Kian, avuto da Pierpaolo Pretelli, e spesso pubblica sui social dei brevi filmati nei quali mostra la sua procedura per la skin care.