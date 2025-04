Dopo sei edizioni alla conduzione del Grande Fratello (quattro in versione vip e due miste), il futuro di Alfonso Signorini nel reality show di Canale 5 appare incerto. Durante la finale dello scorso 31 marzo, il conduttore ha ricordato che il GF tornerà a settembre 2025, ma non ha specificato se ci sarà ancora una volta lui al timone.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha dichiarato di volersi prendere una pausa: “Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista. Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso”.

C’è chi assicura che Il Biscione ha totale fiducia sull’operato del direttore di Chi, altri invece ipotizzano il ritorno di Ilary Blasi o addirittura l’arrivo di Simona Ventura. Quel che è certo è che ieri, nel corso del suo podcast Boom, Signorini ha ospitato Loredana Lecciso e le ha proposto di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello: “Tua sorella l’ha fatto, adesso c’è tua figlia a The Couple. A questo punto Lory manchi solo tu! Io l’anno prossimo ti aspetto al Grande Fratello sappilo”.