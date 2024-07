Molto presto Andrea Zenga diventerà papà per la prima volta. L’ex vippone e la fidanzata Rosalinda Cannavò, conosciuta durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, avranno una femminuccia. Dopo aver lasciato la Casa di Cinecittà, i due non si sono mai lasciati e sono andati a convivere a Milano, e la loro relazione procede a gonfie vele.

Rispondendo alle curiosità dei follower, Andrea ha svelato che il desiderio suo e Rosalinda di diventare genitori è nato dalla consapevolezza di avere al suo fianco la donna giusta.

“Il nostro desiderio di diventare genitori è maturato con l’amore, la maturità e con la consapevolezza di avere accanto la persona che ho sempre desiderato come madre di mia figlia. E’ scattato qualcosa in entrambi ed eccoci qua”.

Poi, Zenga ha risposto a chi gli ha chiesto come si immagina come padre: “Fino a poco fa ero tranquillo, ora mi rendo conto che manca veramente poco e un po’ di ansietta c’è. Ma è ansia positiva, non vedo l’ora di vivere quel giorno”.

Quella formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è solo la prima coppia uscita dalla quinta edizione del Gf Vip ad essere in dolce attesa. E’ della scorsa settimana, infatti, la notizia che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano loro primo figlio.