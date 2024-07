Durante la quinta puntata di Temptation Island, il nome di Raul Dumitras è diventato virale sui social, non solo perché si è ferito ad un dito distruggendo una sedia, ma anche per un’affermazione circa i suoi guadagni. Durante uno sfogo ha infatti detto di guadagnare “sei stipendi al mese”, scatenando la curiosità dei telespettatori che si sono chiesti che lavoro faccia.

Stando a quello che riporta il sito Contra Ataque, Dumitras è un imprenditore: “Il ragazzo di Temptation Island 2024 come professione fa l’imprenditore e guadagna bene come accennato anche dalla sua fidanzata Martina”. Stesso lavoro del tentatore che si è avvicinato alla fidanzata di Raul, Martina De Ioannon, Carlo Marini: “Il ragazzo ha 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo) – si legge su TvBlog -. Imprenditore in ambito finanziario ed immobiliare. Gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e pratica tennis, fa escursioni e si dedica anche al nuoto”.

Martina De Ioannon, invece, lavora nel ristorante di famiglia, “Da Dante”, locale noto a Roma e frequentato da diverse celebrità, come ad esempio Francesco Totti, Mahmood, Checco Zalone, Geolier e Belen Rodriguez.