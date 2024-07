Nelle ultime ore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati prepotentemente al centro del gossip dopo un nuovo (e recentissimo) avvistamento in Grecia. Ma procediamo con ordine.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l'incontro a Mykonos

L’influencer è volata a Mykonos per una vacanza tra donne. Il caso ha voluto che ieri, martedì 23 luglio, il dj ligure è arrivato sull’isola greca insieme ad un gruppo di amici, condividendo alcune immagini della lussuosissima villa in cui alloggia. Tuttavia, grazie alle Instagram stories pubblicate dagli amici dei Basciagoni, è emerso che i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si trovavano all’interno dello stesso stabilimento. Una coincidenza “sospetta”, tanto che i fan dell’ex coppia si sono immediatamente messi ad indagare per capire cosa stesse accadendo. Nel giro di poche ore non solo è arrivata la conferma che i due ex vipponi si trovavano effettivamente nello stesso posto, ma è anche spuntato un video in cui compaiono insieme. Nel frame in questione, si vede Sophie a bordo piscina mentre parla con un’amica, mentre Alessandro si gode un bagno a pochi metri da lei.

In molti sostengono che la vacanza tra amici sia stata utilizzata come una sorta di copertura per riuscire a passare del tempo insieme senza dare eccessivamente nell’occhio, anche perché chi ipotizzava che Basciano avesse raggiunto Mykonos per passare del tempo con la figlia Céline Blue, è stato prontamente smentito dal fatto che la piccola non è con la Codegoni ed è rimasta in Italia con la nonna. Insomma, il dj non aveva nessuno motivo concreto per trovarsi proprio nello stesso luogo della sua ex.

"Sophie e Alessandro si stanno rivedendo", il clamoroso retroscena

Dello stesso parere anche l’Investigatore Social Alessandro Rosica, il quale ha rivelato che Sophie e Alessandro si stanno rivedendo: “Ha dell’incredibile tutto ciò, Sophie e Basciano si stanno rivedendo. L’ultima volta era finita soprattutto per la liaison di lei con Aron Piper, finita dopo qualche notte di passione. Alessandro sa tutto precisamente come me. Questa volta però i due ci stanno andando veramente con i piedi di piombo, i due si vedono con molta meno frequenza e riservatezza. Che sia l’inizio della fine o forse questa volta sarà quella buona?!? Nel frattempo Sophie ha cambiato casa. Fonte certa al 100%”.