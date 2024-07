Negli ultimi giorni è scattato un campanello d’allarme tra i BeaBaldi, il fandom di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La scorsa domenica, i sostenitori della coppia non hanno potuto fare a meno di notare che i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un utente aveva criticato il gesto dei due ex gieffini: “Togliersi il segui da una donna di 53 anni e da un Uomo di 31 non me lo aspetto. Neanche fossimo all’asilo Mariuccia. Avete litigato bene, scannatevi in privato ma fare ste mosse pubbliche è di una pochezza che si può accettare solo da Mirko e Perla, per dire".

Dal canto suo, Beatrice aveva provato a giustificarsi: “Io non l’ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui. Che pa**e!”. Tuttavia, la risposta della Luzzi non sembra aver convinto fino in fondo: “A quanto pare, passando la mano si tolgono anche due foto – ha commentato un utente -. Se avete mantenuto una linea privata continuate a mantenerla. Queste mosso social creano il caos. La vita è vostra e auguro il meglio ad entrambi. Però perdonami, ma questa risposta non ha senso”.

Beatrice e Garibaldi, i motivi della presunta lite

Nel frattempo, Deianira Marzano aveva svelato quale sarebbe stato il motivo della discussione tra Beatrice e Giuseppe: “Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei hanno girato dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del GF e dove lue era lì per lavoro. Giuseppe poi ha seguito una ragazza su Instagram un po’ per farla ingelosire. Comunque niente di grave. L’amore non è bello se non è litigarello”. In seguito, l’esperta di gossip ha condiviso una segnalazione che gli è arrivata da un utente, nella quale si fa riferimento ad un “Giuseppe incavolato: “E’ lui che è incavolato nero con lei per delle cose che lei ha raccontato alle sue fan che sono state riportate a lui. La situazione è seria”.

Proprio in merito a queste voci, Garibaldi è intervenuto con una storia su Instagram: “Gossippari? Mi dispiace ma non ci sono video compromettenti non essendoci mai stati atti compromettenti. Informatevi prima di continuare a sparare ca**ate e cambiate mestiere”.

Inoltre, nella giornata di ieri, un utente ha chiesto a Beatrice come stessero lei e Giuseppe, e l’attrice ha risposto: “Ma sto/stiamo benissimo ragazzi! State tranquille e grazie di cuore! Ma anche un po’ meno”.