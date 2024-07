Dopo i rumor insistenti delle passate settimane, lo scorso venerdì Giulia Salemi ha annunciato di essere incinta (lo è da circa tre mesi). Una notizia che ha riempito di gioia il cuore dei fan dei Prelemi, sempre molto attenti alle dinamiche della coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il settimanale Chi ha paparazzato i futuri genitori sulle spiagge di Formentera in compagnia degli amici Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta.

Dalle immagini appaiono già evidenti le rotondità dell'influencer italo-iraniana, che si mostra in costume mentre cammina a riva con al suo fianco sempre Pierpaolo Pretelli. Diventare mamma era uno dei desideri di Giulia, non lo ha mai negato, ma aveva sempre sottolineato di voler compiere questo passo solo nel momento in cui sarebbe stata davvero pronta, anche dal punto di vista economico. E così è stato.

Giulia Salemi, l'annuncio della gravidanza

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.