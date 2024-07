Nelle ultime ore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati prepotentemente al centro della cronaca rosa dopo un nuovo (e recentissimo) avvistamento in Grecia. Ma procediamo con ordine.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l'incontro a Mykonos

L’influencer è volata a Mykonos per una vacanza tra donne. Il caso ha voluto che ieri, martedì 23 luglio, il dj ligure è arrivato sull’isola greca insieme ad un gruppo di amici, condividendo alcune immagini della lussuosissima villa in cui alloggia. Tuttavia, grazie alle Instagram stories pubblicate dagli amici dei Basciagoni, è emerso che i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si trovavano all’interno dello stesso stabilimento balneare. Una coincidenza “sospetta”, tanto che i fan dell’ex coppia si sono immediatamente messi ad indagare per capire cosa stesse accadendo. Nel giro di poche ore non solo è arrivata la conferma che i due ex gieffini si trovavano nello stesso luogo, ma è anche spuntato un video in cui compaiono insieme. Nel frame in questione, si vede Sophie a bordo piscina mentre parla con un’amica, mentre Alessandro si gode un bagno a pochi metri da lei.

In molti sostengono che la vacanza tra amici sia stata utilizzata come una sorta di copertura per riuscire a passare del tempo insieme senza dare eccessivamente nell’occhio, anche perché chi ipotizzava che Basciano avesse raggiunto Mykonos per passare del tempo con la figlia Céline Blue, è stato prontamente smentito dal fatto che la piccola non è con la Codegoni ed è rimasta in Italia con la nonna. Insomma, il dj non aveva nessuno motivo concreto per trovarsi proprio nello stesso luogo della sua ex.

Deianira Marzano ha invece fornito un’altra versione. Secondo una fonte presente a Mykonos (non si tratta di Daniele Dal Moro, anche lui in Grecia insieme a Basciano), Alessandro non appena ha visto Sophie sarebbe andato via. Una versione che però cozzerebbe con quanto si vede nel frame del video del quale vi abbiamo accennato prima, dove è evidente che i due sono distanti pochissimi metri l’una dall’altro.

Dopo la rottura dell’ottobre 2023, Sophie e Alessandro avevano deciso di riprovarci salvo poi lasciarsi nuovamente lo scorso maggio. Nel mentre, la Codegoni ha avuto un breve flirt con l’attore di Elite Aron Piper, circostanza che aveva provocato la reazione di Basciano, il quale si sarebbe persino rifiutato di rispondere alle chiamate di lei. Ad ogni modo, a giudicare dagli ultimi aggiornamenti, quelle tensioni sembrano rappresentare il passato. Resta da capire se i due ex gieffini hanno deciso di mantenere un rapporto cordiale o se è in corso l’ennesimo un ritorno di fiamma.