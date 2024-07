Lo scorso giugno, Sergio D’Ottavi aveva annunciato la fine della storia d’amore con Greta Rossetti, e nel farlo aveva parlato di un tradimento da parte dell’ex tentatrice. In seguito, l’imprenditore laziale ha fatto retromarcia dicendo che le sue parole erano state interpretate male e adesso la relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello procede a gonfie vele.

“Mi trovo, mio malgrado, a dover scrivere della fine di una storia nella quale ho creduto fortemente nonostante i molteplici ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo serio e sincero. Non mi posso rimproverare nulla, in termini di rispetto, protezione, fiducia, serenità, comprensione, onestà, libertà e fedeltà, cosa che ho scoperto con certezza non essere stata ricambiata da lei – aveva scritto l’ex gieffino -. Credo che la mia immagine di Gentlman e non mi vergogno di sottolinearlo, sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sinceramente più attento di me, dal quale oggi ahimè dal quale oggi non posso più proteggere. Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso”.

Di questo “famoso” comunicato di Sergio ne ha parlato il fratello di Greta, Josh Rossetti, durante una sua ospitata a Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio. “Si è parlato anche di un ipotetico tradimento da parte di tua sorella…”, l’ha incalzato la conduttrice. “No, quella è un’espressione sbagliata che ha avuto Sergio nello scrivere quello sfogo, che poi anche lì è da vedere come va interpretato. Non ho avuto effettivamente il modo di parlare con Sergio. Comunque io l’avrei saputo se ci fosse stato questo tradimento, non è vero. Almeno, che io sappia non è vero, mia sorella non è la tipa”.