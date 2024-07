Lo scorso 28 maggio, attraverso un comunicato congiunto su Instagram, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato la fine della loro storia data durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

Un mese dopo, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, l’ex gieffina aveva rivelato che era stata lei a chiudere con l’allenatore di calcio: “Con Alessio è stato tutto vero, ci siamo evoluti tanto e dati tanto nel momento in cui ci andava di farlo. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata… E’ stato veramente difficile capire tutto, anche me stesso. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita.

Ci sono delle cose che per me sono imprescindibili e lui ha capito che non c’era margine. Motivi caratteriali ma anche il fatto che avessi bisogno di riprendere me stessa. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto, ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme. C’erano delle cose, che non posso dire, che non condividevamo”.

Una parte dei telespettatori ha sempre ritenuto che la storia tra Anita e Alessio fosse esclusivamente frutto di una dinamica volta a far accrescere il loro consenso a pochi passi dalla finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dello stesso avviso è anche Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti che, ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio, ha definito quella dei due ex gieffini una “coppia televisiva”.

“Anita e Alessio? Una coppia da televisione. Io non li conosco e non mi permetto di giudicare gli altri, però da quello che ho visto, ti dico coppia da una finale di un programma, ci sta. Facciamo tutti businnes e marketing con noi stessi. Non sono stati bravi a farlo, potevano giocarci un po’ di più… In estate fai le foto, ci sono gli eventi, giusto per fare un po’ di hype e invece non l’hanno fatto, però dai sono stati sinceri”.