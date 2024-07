Una nota tiktoker, con all’attivo apparizioni anche su Real Time e nel programma Citofonare Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura, ha ottenuto un ottimo successo grazie alle sue imitazioni di alcuni volti noti, tra cui Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Maria De Filippi e Soleil Sorge. Proprio con l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto dei problemi, e nel podcast Poltrone Scomode Show, la Rametta ha dovuto assegnare un aggettivo a tutte le persone che ha imitato. Ecco cosa ha detto quando è toccato all’ex vippona.

“Devo dire qualcosa sui personaggi che ho imitato? Ok. Alessandra Celentano? Tremenda. Lorella Cuccarini? Dolce. Alessandra Amoroso? Permalosa. Maria De Filippi? Seria. Giulia De Lellis? Logorroica. Giorgia Meloni? Urlona. Chiara Nasti? Spendacciona. Belen Rodriguez? Romantica. Soleil Sorge? No, ehm, oddio lei. Cattivella. Ho le mie motivazioni per dirlo… Taylor Mega? Iconica. Aurora Celli? Stellare. Rita De Crescenzo? Viva Napoli, è una festaiola. Barbara d’Urso? Piagnucolona, perché si emoziona in diretta”.

Nel 2021, Alessandra aveva accennato ad una discussione con Soleil, ma senza sbilanciarsi troppo.

Alessandra Rametta, come sono nate le prime imitazioni

“Come ho iniziato? Con le parodie delle pubblicità che vedevo in tv. Penso di averle fatte praticamente tutte. A quel punto avevo bisogno di trovare qualche altro spunto. Un giorno mentre stavo guardando il pomeridiano di 'Amici di Maria De Filippi', a mia sorella è venuta un'intuizione brillante: “Perché non imitiamo Maria De Filippi e la ballerina che si sta esibendo?”. Non ero convinta ma lei ha insistito. Ci siamo truccate e vestite. Quel video ha fatto il botto.

A quel punto ho iniziato a guardare tutti i programmi di Maria De Filippi e ho scelto alcuni personaggi da Amici a Uomini e Donne. Poi, piano piano ho dovuto ampliare i miei orizzonti”.