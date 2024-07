Martina De Ioannon e Raul Dumistras sono una delle coppie più discusse dell’attuale edizione di Temptation Island. Fidanzati da dieci mesi, è stata lei a scrivere al programma: “Per me lui è geloso e possessivo. Mi chiede di andare a convivere, ma non riesco a dare una risposta", ha raccontato nel video di presentazione. Nel villaggio, si è avvicinata al single Carlo Marini, e questa vicinanza ha scatenato una forte reazione da parte del fidanzato che, a sua volta, ha instaurato una forte intesa con la tentatrice Siriana.

È stata Martina a contattare Temptation Island perché ritiene che Raul sia "geloso e possessivo". I due sono fidanzati da 10 mesi anche se, ha spiegato la 26enne romana, “già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo”. Alle telecamere del programma, la ragazza ha anche aggiunto: “Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”. Dal canto suo, Raul non ritiene di essere una persona gelosa ma, al contrario, un ragazzo che vuole passare più tempo possibile con la fidanzata: “La mia gelosia non è in realtà così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei, la convivenza ci può aiutare”.

Nell’attesa di scoprire come evolverà il “viaggio nei sentimenti” della coppia, Amedeo Venza ha svelato ciò che sarebbe accaduto dopo Temptation Island. “Raul e Martina escono separati! Lui sta già frequentando un’altra ragazza, la tentatrice Nicole”, ha scritto l’esperto di gossip.