Nell’ultimo periodo è cresciuta a dismisura l’insofferenza nei confronti degli influencer. A fornire un impulso è stato senza dubbio lo scandalo “Pandoro-gate” che ha travolto Chiara Ferragni. Di recente alcune strutture alberghiere che hanno ospitato “aggratis” volti noti in cambio di sponsorizzazioni, sono state costrette a chiudere o limitare i commenti sui propri account social a causa dell’enorme quantità di rimostranze da parte degli utenti, stufi dei vari “supplied by” e “invited by” che le star del web, e non solo, piazzano nelle stories o nei post su Instagram. Si tratta di una pratica ormai diffusissima che, però, negli ultimi tempi viene difficilmente tollerata.

A far storcere il naso sono anche alcune pratiche utilizzate da alcuni influencer e ritenute “scorrette”. Al riguardo, nei mesi scorsi a finire nella bufera era stata Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, la quale sta approfittando dell’ondata di popolarità per massimizzare al massimo i profitti con le sponsorizzazioni sui social (come fanno gran parte dei personaggi usciti dai reality show). Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcuni utenti avevano riscontrato una certa ambiguità nelle sponsorizzazioni della fidanzata di Mirko Brunetti.

Com’è noto, quando si condivide un contenuto con l’obiettivo di pubblicizzare un prodotto, gli influencer e i content creator sono tenuti, per legge, a segnalarlo in maniera esplicita includendo la dicitura ADV (Advertising) nei loro post per indicare che si tratta di una sponsorizzazione retribuita. Tuttavia, alcuni influencer cercano di aggirare questa regola, così come sembra abbia fatto Perla.

Lo scorso aprile, l’ex gieffina ha sponsorizzato un prodotto con annesse informazioni e link sul quale cliccare per accedere al sito in questione. Osservando il video, però, risulta sostanzialmente invisibile la dicitura “ADV”. In realtà, però, Perla aveva pensato di “occultarla” scrivendola con un carattere minuscolo e posizionandola dietro la foto del suo profilo che si trova in alto a sinistra (rendendola di fatto invisibile). La vicenda suscitò l’indignazione degli utenti, i quali accusarono l’ex gieffina di essere scorretta e di voler ingannare i suoi followers meno esperti, tanto che la questione venne riportata anche al presidente del Codacons che annunciò di aver avviato un’indagine per truffa.

Nelle ultime ore l’episodio sembra però essersi ripetuto. In una nuova sponsorizzazione, infatti, Perla ha posizionato l’ADV al di sotto dei tre puntini del menù di Instagram, secondo gli utenti con l’obiettivo di renderlo nuovamente poco visibile. “Trova l’ADV nascosto, il nuovo gioco dell’estate. Solo per solutori esperti”, ha scritto un utente. La questione ha finito per scatenare una nuova ondata di polemiche nei confronto della Vatiero.