La storia d’amore tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella è giunta definitivamente ai titoli di coda . A confermarlo sono stati entrambi a distanza di un mese dalla loro uscita da Temptation Island (clicca QUI per l'articolo).

Durante “il viaggio nei sentimenti”, il barbiere napoletano si è molto legato alla tentatrice Maika Randazzo, tanto che era ipotizzabile che i due potessero uscire insieme dal programma, circostanza che, però, non si è verificata.

“Maika mi ha fatto capire cosa io volevo, ovvero una ragazza che mi capisce sui problemi, riesce a dare le risposte giuste al momento giusto, farmi capire le cose pian piano. Queste cose mi hanno fatto avvicinare a lei.

Con Maika mi sono sentito inizialmente in maniera amichevole, mi ha chiesto di vederci ma io non ne sentivo il bisogno. La mia priorità era capire cosa io volessi con Alessia e poi dopo cosa volevo nella mia vita”.

Dunque, stando a quanto rivelato da Lino Giuliano, sarebbe stata l’ormai ex tentatrice a contattarlo. Tuttavia, dopo uno scambio di messaggi e telefonate, lui ha preferito non continuare la conoscenza. Vedremo se Maika Randazzo deciderà di intervenire per fornire la sua versione al riguardo.