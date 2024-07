Alfonso Signorini e la sua squadra sono a lavoro per comporre il cast della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

Nelle ultime settimane diversi volti noti sono stati accostati al reality show condotto da Alfonso Signorini. Amedeo Venza ha rivelato che gli autori avrebbero su cinque degli attuali protagonisti di Temptation Island: Lino Giuliano, Alessia Pascarella (che si sono lasciati al termine del programma), la tentatrice Maika Randazzo, Martina De Ioannon e Raul Dumitras (anche tra loro la relazione è giunta al capolinea). “Ecco su chi Il GF avrebbe buttato gli occhi. Tra di loro ci sono sicuramente i futuri concorrenti del GF”, ha scritto l’esperto di gossip.

La scorsa settimana, invece, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha fatto il nome di sette possibile nuovi concorrenti. Nella lista dell’esperta di gossip ci sono anche due attrici e una modella protagonista del gossip in queste settimane.

“Ti do i nomi del GF: Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Behrami, Jonathan Kashanian, Federico Chimirri e Vera Gemma. E poi anche Garance Authié, la modella fidanzata di Fedez. E poi un ex protagonista di Mare fuori che non posso dire. E’ un maschio”.

Nelle ultime ore, sempre Deianira ha parlato della possibilità dì vedere nella Casa un concorrente di nazionalità argentina, ma non ha fatto il suo nome. Sui social, però, alcuni utenti hanno ipotizzato che possa trattarsi di Facundo Gonzalez, attuale fidanzato dell’ex vippona Oriana Marzoli. I due si sono conosciuti in Cile nel reality Ganar o Servir dopo che la “reina” si è lasciata con Daniele Dal Moro. Che sia la nuova fiamma dell’influencer di origini venezuelane l’argentino misterioso che potrebbe partecipare al GF? Se così fosse si tratterebbe di un colpaccio, perché è vero che attualmente lui in Italia è sconosciuto (lo era anche Oriana), ma Signorini potrebbe contare sull'enorme seguito della Marzoli nel nostro Paese.