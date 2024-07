Pochi istanti fa, sugli account socia di Ballando con le Stelle, è stato svelato il nome del primo concorrente ufficiale della nuova edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Si tratta di Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri. Nell'estate 2008 la Nargi ha partecipato, nella categoria more, a Veline su Canale 5, e vinse la finale del 18 settembre in coppia con la bionda Costanza Caracciolo: le due showgirl furono le veline di Striscia la notizia per quattro edizioni consecutive dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012 (per un totale di 885 puntate). Nel 2021, Federica ha partecipato a Tale e Quale Show.

Tra i vip prossimi alla firma ci sono Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Furkan Palali, Enrica Bonaccorti, Massimiliano Ossini, Marina Morgan e Luca Barbareschi.