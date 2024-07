Uomini e Donne sta per tornare. Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un’indiscrezione in merito alla data di inizio delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi, e ha svelato anche alcuni retroscena sui protagonisti.

“Arrivano le probabili date delle prime registrazioni della nuova edizione: 28 e 29 agosto, in cui saranno presenti le coppie di Temptation Island con Filippo (Bisciglia, ndr), in cui verranno presentato i nuovi tronisti e ovviamente vedremo i nuovi e i ‘vecchi’ del parterre over.

Ida (Platano, ndr) potrebbe tornare per decidere se rimettersi in gioco oppure no. Ovviamente sono soltanto le prime indiscrezioni”.