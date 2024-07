Nella quinta puntata di Temptation Island è proseguito il viaggio nei sentimenti di Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Dopo essere stati chiamati entrambi nel Pinnettu per visionare alcuni video (lei è sempre più vicina al single Carlo Marini e lui, per ripicca, alla tentatrice Siriana), per i due ragazzi romani è il momento del falò.

Martina è la prima a incontrare Filippo Bisciglia: “Tutti i video che ho visto fino a oggi sono video in cui lui reagisce a qualcosa che faccio io. L’ho conosciuto come una persona simpatica e intraprendente. Quando la nostra relazione è andata avanti, lui si è completamente chiuso. Non voglio dare tutte le colpe a lui. Sto cambiando anche io e il motivo per cui sono entrata qui sta cambiando. Non mi manca come dovrebbe mancarmi il mio ragazzo”.

Raul, al contrario, è evidentemente dispiaciuto e al falò ammette di essersi reso conto che la fidanzata non prova i suoi stessi sentimenti. Di fronte all’ennesimo video di Martina con Carlo, Raul reagisce male e si abbandona alle lacrime: “Lei non è gelosa di me perché io ho occhi solo per lei. Io amo Martina. So quanto la amo, so quanto le do tutti i giorni. Questo non scusa i miei atteggiamenti ma uno poi esplode. Sto capendo cosa voglio e cosa voglio ricevere dall’altra parte. Fa male ma penso di meritarmi di poter stare con una persona con la quale mostrarmi per come sono”. Tornato nel villaggio, Raul non nasconde la delusione e il dolore: “Fa male. Mi sono messo in secondo piano per lei. Devo pensare di farne a meno e non ho colpe”.

A commentare il “viaggio nei sentimenti” di Martina e Raul è stata anche un’amatissima (oltre che discussa) ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero Antonella Fiordelisi. “Sto vedendo per la prima volta Temptation Island. Martina cotta persa del tentatore e Raul un cucciolo”.