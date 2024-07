Nella quinta puntata di Temptation Island, c’è stato un nuovo falò di confronto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Ad un giorno dalla rottura tra i due, il ragazzo ha chiesto alla produzione di poter rivedere la sua fidanzata per un secondo chiarimento. Alla fine, però, nonostante lui abbia provato a giustificarsi in tutti i modi e le abbia chiesto di ripensarci, lei ha deciso di troncare definitivamente.

Dopo un mese i due sono ritornati a Temptation Island per raccontare come si sono evolute le cose tra di loro dopo l'uscita dal programma.

“ll rientro è stato strano, brutto anche – ha esordito Alessia che è arrivata da sola -, perché all’improvviso non vederlo e non sentirlo più non p stata una cosa bella. Comunque ero abituata a sentirlo tutti i giorni, a vederlo tutti i giorni e mi è mancato anche.

Dal programma sono uscita proprio distrutta, anche mentalmente, ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo. Mi è dispiaciuto vedere quello che lui ha fatto, mi è dispiaciuto anche sentire delle cose che ho detto io nei suoi riguardi, perché mi è dispiaciuto che possa averlo ferito, è strano ma è così. Mi aspettavo che lui si mettesse al centro dell’attenzione, che facesse il simpatico, però non che faceva un percorso con una singola persona. Mi hanno ferito i suoi atteggiamenti, le attenzioni che dava a questa persona, che a me non dava, anche un semplice complimento, comunque era sempre lui che cercava lei. In così pochi giorni non puoi buttare quattro anni di relazione.

Io e Lino ci siamo sentiti. Subito dopo il programma mi contattò lui per sapere come stavo, però alla fine ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli, anzi diceva che non ha fatto niente di male, lui si è arrabbiato con me per le parole che ho detto, però non si è mai basato sui suoi atteggiamenti. Non ci siamo mai visti e questo mi è dispiaciuto perché io un confronto lo volevo per rispetto dei quattro anni, penso che usciti fuori pure una chiacchierata a quattr’occhi ci voleva. Ci sono rimasta malissimo, pure ora ci sto male, ogni puntata che guardo piango, perché si riaprono quelle ferite, comunque è una persona che ho amato tanto e lo amo ancora, anche se non so che effetto mi può fare vederlo, perché non lo vedo da quando abbiamo fatto il falò.

Io sto cercando di andare avanti, ma comunque è strano. Sono arrabbiata e delusa, mentre lo odio poi mi manca, cioè è tutto un mix di emozioni. E’ brutto pensare a come sono stata e ci sto male. Sono stata troppo innamorata e pensavo che anche lui lo era, perché se avevi altri problemi me lo dicevi, non che andiamo nel programma e fai quello che hai fatto.

Temptation Island mi ha fatto capire che valgo tanto e che merito tanto, merito una persona che mi ama come so amare io. Io penso che questa volta è finita definitivamente, non ci sarà più niente tra me e Lino, ho altre esigenze, la vita della ragazzina anche no, basta. Lui non cambierà mai, a meno che non trova una santa che fa qualche miracolo, ma penso di no”.

Le parole di Lino Giuliano

“Ho avuto un comportamento brutto nei suoi confronti, poi vedendo le puntate ho percepito che era ancora peggio di quello che ho vissuto. Voglio chiedere scusa ad Alessia per quello che ho fatto, quelle cose lì non le volevo dall’altra ragazza, le volevo da lei, quelle mancanza, non è una giustificazione, ho sbagliato in tutto e per tutto lo so, però non ci siamo riusciti a capire.

Sono stato male perché io non l’avevo vista piangere a lei, e quando l’ho vista mi ha fatto male perché ho percepito il suo dolore. Io volevo che finiva diversamente la situazione, è andata male, c’era troppo rancore tra di noi. Quella serenità e quell’amore che c’è in una coppia non c’era tra noi due, ci amavamo di nascosto, io non lo dicevo a lei e lei non lo diceva a me, però nel frattempo ci facevamo anche del male, ogni volta litigavamo e ci rinfacciavamo tutto.

Quando siamo usciti dal programma ci siamo sentiti, perché l’ho contattata io e le ho chiesto ‘come stai’. Lei mi ha chiesto di vedermi ed io non l’ho fatto perché sapevo che avremmo litigato. Ero esausto di litigare, volevo la pace, quindi l’ho fatta stare tranquilla e decidere veramente se era quello che voleva anche lei. Lei era scossa dalla situazione, mi ha comunque disegnato come un mostro, è andata un po’ oltre con le parole, l’ha detto per rabbia, ma quando sei arrabbiato dici anche la verità, quindi un pizzico di verità c’era in quelle cose che ha detto.

Io dopo il programma ho capito che a me Alessia non mi è mancata, e fondamentalmente è una risposta. Io sono molto passionale, quindi sicuramente se sto bene con una donna io do il 100% di me, io sono amore, il mio segno zodiacale è il toro, quindi passione e amore. Maika mi ha fatto capire cosa io volevo, ovvero una ragazza che mi capisce sui problemi, riesce a dare le risposte giuste al momento giusto, farmi capire le cose pian piano. Queste cose mi hanno fatto avvicinare a lei.

Con Maika mi sono sentito inizialmente in maniera amichevole, mi ha chiesto di vederci ma io non ne sentivo il bisogno. La mia priorità era capire cosa io volessi con Alessia e poi dopo cosa volevo nella mia vita. Il programma mi ha aiutato a capire che non ero contento della mia storia, non ero felice, mi ha fatto capire che persona sono, sono diventato più riflessivo. La situazione con Alessia al momento è conclusa, poi chissà, perché noi siamo un po’ così, rimango sempre una porta aperta. Per adesso le mie sensazioni sono così. Io e Alessia se oggi torniamo insieme ci scanniamo peggio di prima, già lo so, se torniamo insieme non avrà fiducia peggio di prima, quindi passeremo dei giorni infernali, e per il bene mio e suo è giusto che prendiamo la nostra strada. Mi auguro di trovare le persone che mi apprezzano per quello che sono e non si soffermano a quello che magari si è visto. Ad Alessia auguro il meglio, perché è una persona che è stata quattro anni vicino a me e non direi mai qualcosa di negativo su Alessia. Le auguro di trovare un uomo che la apprezzi e la ami per ciò che è. Io adesso voglio stare solo e vivermi la mia libertà, e un domani chissà se mi succede un colpo di fulmine, le porte sono aperte, non è che voglio solo divertirmi”.