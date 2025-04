Alfonso Signorini – che di recente è tornato a parlare del suo futuro al Grande Fratello – in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dettagli circa l’ultima edizione del reality show, andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi.

Il conduttore ha svelato un aneddoto su Helena Prestes, raccontando che esisteva il rischio concreto che la modella brasiliana non varcasse la porta rossa: “Al provino era triste e una settimana prima di iniziare il programma voleva rinunciare. Non aveva elaborato il lutto dell'abbandono... E invece guarda come è andata a finire. Da questa edizione mi sono portato a casa la bellezza dell'amore che può arrivare quando meno te lo aspetti, trasformandoti la vita. Come è accaduto a Helena”. Il riferimento è chiaramente alla storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, che prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Javier Martinez, le sue parole a Verissimo

“Ritrovarsi nella vita di tutti i giorni è un po’ strano. Tra noi c’è passione e tanto amore. Però è stato un processo lungo, consegnarmi così a una donna mi faceva paura e mi ero messo una corazza. Io sono un uomo con tante fragilità, non mi espongo subito, sono molto ermetico. Vedere una donna così esplosiva mi faceva un po’ paura. Però rivedendo ora le immagini capisco tutto. Anche come la guardavo all’inizio, non si guarda così un’amica. Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe”.