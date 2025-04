I concorrenti di The Couple, a differenza dei loro predecessori del Grande Fratello, sono decisamente più pacati e anche meno avvezzi a fare le ore piccole. Chi segue Mediaset Extra ha infatti notato che le coppie in gioco sono già a letto poco dopo la mezzanotte, eppure c’è chi si è fatto notare. Ieri, Antonino Spinalbese si è fatto richiamare per ben due volte dagli autori.

L’hairstylist e Brigitta Boccoli sono saliti in piedi sul piano cottura della cucina, e hanno invitato gli altri concorrenti a fare lo stesso: “Ragazzi venite tutti, tutti qui sopra dai”. Manila Nazzaro ha però subito fermato Spinalbese: “Scendi. Ragazzi no!”. Pochi istanti dopo, uno degli autori ha richiamato Spinalbese e la Boccoli: “Antonino e Brigitta venite subito in confessionale”.

Antonino Spinalbese, l'incontro con sua figlia dopo il GF Vip 7

Poco dopo, Antonino ha anche raccontato ai suoi coinquilini l’incontro con sua figlia Luna Marì dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip: “Ecco quella è stata un’emozione che non posso proprio scordare. Io sono molto legato a mia figlia e la amo tantissimo. Ci siamo incontrati alla perfezione. Io mi ero nascosto, mia madre era andata a prenderla e l’ha portata a casa. A un certo punto io sono uscito dalla camera, lei ha fatto tutto il corridoio ed è rimasta incredula. Mi guardava e poi mi abbracciava, poi mi riguardava e mi riabbracciava, è stato bello. Si metteva vicino a me e mi dava il bacino. Sai che i bimbi dopo un bacetto si scansano e invece quella volta lì non smetteva mai. Diciamo che è come se fosse stato un imprinting. Pensa che erano mesi che lei non mi vedeva”.