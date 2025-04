Nella diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi, oltre ai concorrenti, i veri protagonisti sono stati i fandom, in particolare quello di Zeudi Di Palma. Le Zelena sono nate per “promuovere” la ship saffica tra la Miss Italia e Helena Prestes, ma quando quest’ultima ha virato su Javier Martinez si sono trasformate in una fanbase singola che aveva come obiettivo quello di far trionfare l’ex gieffina napoletana.

Durante l’avventura di Zeudi Di Palma nel reality show condotto da Alfonso Signorini, le sue sostenitrici hanno preso molto a cuore le sorti della loro beniamina. Tuttavia, nonostante bot, VPN e indirizzi mail rubati dal dark web, le fan non sono riuscite nel loro intento, ovvero quello di farle vincere il GF. Zeudi, infatti, si è classificata al quinto posto alle spalle di Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Quest’ultima si è portata a casa un assegno da 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali verranno devoluti in beneficenza. Soldi che adesso le Zelena vogliono che abbia anche la Di Palma in qualità di “vincitrice morale”. Alcuni fan hanno dunque deciso di aprire una campagna su GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere 50mila euro, l’equivalente del montepremi del reality. Obiettivo raggiunto, visto che questa cifra è stata abbondantemente superata.

Le fan di Zeudi le regalano una capra e la chiamano "Hele"

Ma non è tutto. Le Zelena, infatti, hanno promosso una nuova iniziativa: regalare una capra a Zeudi. E lo hanno fatto coinvolgendo tutti i sostenitori della Miss Italia anche nella scelta del nome. Per decidere come si sarebbe chiamata la capra, infatti, è stato aperto un sondaggio. Le opzioni proposte erano tre: "Hele", chiaro riferimento a Helena Prestes; "Miss", per ricordare la vittoria della Di Palma a Miss Italia; e "Ssseudi", che ricorda vagamente come Helena chiamava la coinquilina all’interno della Casa del GF. Alla fine, la scelta è ricaduta sull’opzione “Hele”, che ha conquistato la maggioranza dei voti.