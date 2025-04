Fedez e Clara sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi.

“Sui social non si può nascondere nulla, così negli ultimi giorni avevano incuriosito i fan delle foto che sono spuntate sia sul profilo di Fedez, che di Clara - si legge sul noto magazine -. Lui ha postato la foto che vi mostriamo qui sotto in cui sono di spalle nel suo studio di registrazione e lui scrive ‘Questa è grossa’. Lei, invece, una in cui in un ordine di Glovo si vede chiaramente Silvio, il Golden Retriever di Fedez con il muso nella busta del cibo da asporto!”.

E ancora: “Chi vi può svelare in esclusiva che la ragazza di spalle con Fedez era proprio Clara. I due stanno lavorando a un nuovo singolo, che molto probabilmente ascolteremo questa estate. E che porteranno anche sul palco del Forum, dove il cantante tornerà ad esibirsi a settembre (in due date, di cui una già sold-out).

Ecco le foto esclusive che vi mostriamo qui in anteprima e che dal prossimo mercoledì, 16 aprile, troverete nel servizio completo in edicola, di Fedez e Clara. Quello che sembrerebbe essere un date tra i due, a cena insieme da Vesta, il locale di Leonardo del Vecchio, nel cuore di Brera, a Milano, in realtà nasconde altro. Con loro, nelle foto ci sono anche Eleonora, l'assistente fedele di Fedez e altri due ragazzi. Ieri sera, infatti, hanno approfittato di una serata di primavera della design week per fare le ore piccole. Dopo cena, infatti, la serata è proseguita ...in discoteca! Hanno preso un tavolo all'Armani Privè insieme al gruppo di amici. E anche se sui social c'è chi giura di averli visti ballare in sintonia e addirittura in atteggiamenti intimi, culminati in un bacio. Clara è fidanzatissima e innamorata del suo Jacopo, con cui è volata a Tokyo qualche settimana fa!”.