Dopo l’intervista rilasciata di recente al settimanale Chi, Shaila Gatta è tornata sui social condividendo tra le sue Instagram stories un lungo sfogo. Reduce dalla rottura con Lorenzo Spolverato (è stato lei a lasciarlo durante la finale del Grande Fratello), l’ex velina ha parlato del difficile momento che sta attraversando.

“-4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealità. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così. Ma la verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno. Perché in questo momento dentro di me c’è solo dolore.

Sono sempre stata una ragazza piena di vita, di gioia e di spensieratezza, ed oggi invece mi sento confusa, triste e depressa. Questa società impone troppi giudizi e aspettative, senza mai fermarsi a comprendere. E’ triste vedere quanto poco ci si fidi della vulnerabilità altrui. Mi sento un pezzo di vetro. Mi sento tanto vulnerabile. Questo non fa parte del lavoro, questo è una conseguenza di questo lavoro. La mia vita, in questo momento, è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione, e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi, perché non ho la forza di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano. Quella della mia famiglia e del mio psicoterapeuta…”.