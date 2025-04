Negli ultimi giorni ha tenuto banco la vicenda giudiziaria che vede protagonisti Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La sedicente principessa etiope è stata infatti condannata ad un anno e otto mesi per stalking ai danni dell'atleta paralimpico. I due si erano conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip e, una volta terminato il reality, la loro storia d’amore era durata per alcuni mesi, fino alla decisione di lui di chiuderla. Da qui lo stalking e le presunte minacce di morte di Lulù ai danni di Manuel che, provato dalla situazione e spaventato da ciò che la Selassiè avrebbe potuto fare, ha deciso di denunciarla.

“L’ho lasciata perché vedevo che c’erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. Ho capito che non c’erano i presupposti per andare avanti. Perché l’ho denunciata? So perfettamente che lei non sarebbe mai arrivata a farmi realmente del male. L’ho fatto per me stesso, per tutelare la mia persona, la mia vita, la mia libertà, la mia serenità”, le parole di Bortuzzo in un’intervista rilasciata a Il Giornale.

D’altro canto, Lulù – rimasta in silenzio fino ad ora – nel podcast di Gabriele Parpiglia “Seconda Vita”, ha parlato delle accuse di violenza ricevute e ha smentito di aver mai picchiato io suo ex fidanzato: “Non ho mai picchiato Manuel Bortuzzo, è falso, né in quella data né in nessun’altra assolutamente, è falso”.

L’intervista completa sarà disponibile da domenica 13 aprile.