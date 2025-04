Helena Prestes e Antonella Fiordelisi ai ferri corti? Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, la modella brasiliana avrebbe smesso di seguire l’influencer campana su Instagram. Una scelta dal tempismo sospetto, visto che, alcuni giorni fa, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva pranzato in compagnia di Shaila Gatta (con loro c’era anche Maia Benedicto), rivale della fidanzata di Javier Martinez. Inoltre, la Fiordelisi si è anche esposta in prima persona difendendo l’ex velina dagli attacchi che ha ricevuto dopo la rottura con Lorenzo Spolverato.

Secondo quanto raccontato dall’esperta di gossip, la solidarietà di Antonella nei confronti di Shaila non sarebbe affatto piaciuta a Helena, che avrebbe dunque deciso di toglierle il segui. A dire il vero, non è chiaro se tra la Prestes e la Fiordelisi ci fosse una vera amicizia o esclusivamente una conoscenza, ma sembra che Helena si aspettasse un atteggiamento diverso da parte dell’ex vippona.

“So da ex concorrenti del GF che lei si era lamentata di averla vista con Shaila. Aveva chiesto a queste persone di non seguirla più, la ovviamente loro hanno risposto di no, spiegando che non c’entravano nulla, proprio come Antonella che non è coinvolta in queste situazioni”, ha scritto Deianira Marzano.