Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono ormai inseparabili, e non si sono mai staccati – se non per poche ore – da quando hanno concluso la loro avventura al Grande Fratello. Tra dolci dediche e la volontà di costruire una famiglia insieme, i due ex gieffini viaggiano a viele spiegate verso un futuro radioso.

Durante la live su Instagram, Javier ha risposto a diverse domande dei fan. “Lei è la mia donna di vita”, ha detto l’argentino. Sebbene la loro relazione sia iniziata da poco, Martinez sembra già convinto di aver trovato la donna adatta a lui. Il pallavolista ha poi parlato anche dei loro progetti futuri, lasciando intendere la sua volontà di costruire una famiglia insieme a Helena.

“Quando sto con lei a prescindere dal posto in cui sto, sto tranquillo. Io il mio Grande Fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena, e il mio GF è stato vincere questo amore con lei. Per me non esiste altro che lei e vivere lei era la cosa più importante. Passare del tempo con lei, conoscerla sotto tutti i punti di vista per me era la cosa più importante”, ha detto Javier che, parlando della possibilità di avere figli, ha detto: “Se questi sono i presupposti, sicuramente succederà”.

Non è mancata una stoccata agli hater della coppia: “Ragazzi, mi dispiace per chi non voleva, ma stiamo davvero bene”.