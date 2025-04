Per Shaila Gatta, il ritorno alla normalità dopo oltre sei mesi di “reclusione” della Casa del Grande Fratello è stato a dir poco traumatico. L’ex velina ha lasciato in diretta Lorenzo Spolverato nel corso della finale: “Sono qui per chiudere. Uscendo ho capito che mi hai usata e mi sono sentita anche poco amata. Meritiamo tutti un amore vero e sano e questo non lo è. Qui dentro non avevo la lucidità per rompere, adesso però ho la forza di dire basta. Stando fuori ho anche capito che non era Helena ossessionata da te, ma il contrario”.

All’interno della Casa più spiata d’Italia, Shaila Gatta aveva avuto molti contrasti anche con Zeudi Di Palma (specie durante le battute finali del reality show) dopo che le due aveva instaurato una forte amicizia. “Ora ho capito che non mi posso fidare. Non mi convince e non credo a tutto quello che dice. Io l’ho sgamata. Quando la metti con le spalle al muro lei piange e con le lacrime se ne esce. Lei sarà anche di Scampia, ma io sono di Secondigliano e non mi frega. Predica bene e razzola male. A me questi giochi sporchi non mi piacciono. Mi dispiace solo perché io l’avevo difesa e le avevo creduto”, ha detto la ballerina napoletana.

Se verso Lorenzo Spolverato, al momento, c’è una chiusura totale, con Zeudi le cose sono cambiate. Due giorni fa, infatti, Shaila ha pubblicato un video su TikTok nel quale balla con l’ex Miss Italia. Un’amicizia ritrovata che però ha scatenato un putiferio sui social. “E il falso poi era Lollo?”, ha commentato un utente. E ancora: “È tutto così falso. Il fandom di Zeudi aveva chiesto a gran voce questa pace ed ecco fatto, in casa la Gatta gliene aveva dette di tutti i colori, ma tanto per loro va bene l’importante che non sia Helena. Com’era? All’hype non si comanda”.

Nel frattempo, nelle ultime ore Amedeo Venza ha svelato alcuni retroscena relativi alla “pace” siglata tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, aggiungendo che, al contempo, il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli si sarebbe raffreddato.

“[…] So che Zeudi ha scritto per prima a Shaila quando ha saputo che stava molto male. Si sono scritte, telefonate e parlate e hanno deciso di riprendere il loro rapporto. Mentre si starebbe un po’ affievolendo il rapporto tra Chiara e Lorenzo. Siccome il fidanzato (Alfonso D’Apice, ndr) è un po’ così lei si deve adeguare”.