Ancora poche settimane è andrà in archivio la stagione televisiva 2024/2025. Nello specifico, in casa Rai sono in corso alcune “manovre”, soprattutto per quanto riguarda il day time. Alcuni programmi si allungheranno, mentre altri chiuderanno in anticipo.

Tutto confermato per quanto riguarda Il Paradiso Delle Signore, con l’ultima puntata che dovrebbe andare in onda ad inizio maggio (l'ultima puntata è prevista per venerdì 2), mentre Unomattina, Storie Italiane ed È Sempre Mezzogiorno terranno compagnia ai telespettatori fino a venerdì 30 maggio.

E’ consuetudine che a fine maggio chiudano quasi tutti gli show quotidiani Rai, ma quest’anno i vertici di viale Mazzini hanno chiesto di allungare la stagione di circa un mese, e dunque si fermeranno venerdì 27 giugno. Questo vale anche per La Vita In Diretta, mentre lunedì 30 inizierà Estate In Diretta. È stato chiesto uno sforzo anche a Caterina Balivo: La Volta Buona è tra i programmi che si allungheranno e che vedremo per tutto giugno, per poi riprendere a settembre.

Andrà prima in vacanza, invece Domenica In. Mara Venier saluterà il suo pubblico l’11 maggio, ma non si tratta di certo una scelta dovuta agli ascolti. Secondo Davide Maggio, Domenica In andrà in pausa con tre puntate in meno rispetto a quella che doveva essere la durata originale del daytime Rai per “contenere i costi”.