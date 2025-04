Dopo la finale del Grande Fratello, un utente aveva scritto ad Amedeo Venza riferendogli che Lorenzo Spolverato seguiva Chiara Cainelli su Instagram, ma quest’ultima non aveva ricambiato il follow.

“So per certo che Alfonso è geloso… abbiamo amici in comune. Ha chiuso con Federica, ha iniziato subito con Chiara, ma con lei durerà poco, già si capisce. Scommettiamo che ora per salvare la faccia a lui mette il segui?”. “Sì, Alfonso non vuole che Chiara segua Lorenzo! Cominciano le tarantelle”, aveva commentato l’esperto di gossip.

Tuttavia, nei giorni successivi il modello milanese ha a sua volta smesso di seguire l’ex coinquilina. Nelle ultime ore, Venza ha rivelato che i rapporti tra Lorenzo e Chiara si sarebbero raffreddati: “Si starebbe un po’ affievolendo il rapporto tra Chiara e Lorenzo, e non di certo per colpa di quest’ultimo. Ma siccome il fidanzato di Chiara (Alfonso D’Apice, ndr) è un po’ così, lei purtroppo si deve adeguare”.

Se Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno fatto pace, l’amicizia tra la ballerina napoletana e Chiara Cainelli sembra essere ferma al palo. Secondo alcune indiscrezioni, quando l’ex velina è stata eliminata dal GF ha avuto modo di visionare filmati e clip che vengono portati alla sua attenzione dai suoi numerosi fan. A quanto pare, in uno di questi avrebbe notato una certa ambiguità di Chiara nei confronti di Lorenzo, circostanza che non ha assolutamente gradito.