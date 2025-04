Anche quest’anno, Uomini e Donne si concederà una pausa in occasione delle festività pasquali. Il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, e tornerà regolarmente sugli schermi di Canale 5 martedì 22 con una nuova puntata.

Ma non è tutto. Un altro stop, infatti, pè previsto per il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazi-fascista. Come da tradizione, la conduttrice ha scelto di sospendere la messa in onda, e il programma tornerà regolarmente a partire da lunedì 28 aprile.

Come riporta LolloMagazine, Durante questa breve interruzione, anche le storie del Trono Classico, guidato dal tronista Gianmarco Steri e le sue tre corteggiatrici, verranno momentaneamente sospese. Stessa sorte per il Trono Over, con i protagonisti assoluti di questa edizione come Gemma Galgani, Giovanni, Sabrina Zago, Giuseppe e altri volti noti del parterre.