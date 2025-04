Zeudi Di Palma sarebbe in lizza per entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza tra le sue Instagram stories: “Avete nostaglia di Zeudi? Presto potete rivederla a Tale e Quale Show - ha scritto l’esperto di gossip -. E’ in corso una trattativa serratissima! Non chiedetele nulla perché non potrà dire niente. Al massimo smentirà, ma la realtà è questa. E’ vicina ad un accordo”.

Zeudi Di Palma è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex Miss Italia, entrata nella Casa in qualità di ex flirt di Alfonso D’Apice, è riuscita a farsi spazio tra le dinamiche del reality show grazie alla ship saffica - mai concretizzata - con Helena Prestes, che le è valsa l’appoggio del potentissimo fandom delle Zelena, che nel corso dei mesi passati ha sistematicamente alterato gli esiti del televoto a proprio piacimento facendo ricorso a bot, VPN e indirizzi mail sottratti dal dark web.

Se la partecipazione di Zeudi Di Palma a Tale e Quale Show venisse confermata, non sarebbe la prima volta che Carlo Conti attinge dal Grande Fratello. Negli anni passati, infatti, sono sbarcati nel talent show di Rai 1 Alex Belli, Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta.