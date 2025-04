Giulia Salemi ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip sta vivendo una nuova avventura che ha a lungo desiderato, ovvero la maternità. Lo scorso gennaio, infatti, è nato Kian, primo figlio dell’influencer italo-iraniana avuto dal compagno Pierpaolo Pretelli. La quotidianità della coppia è stata senza dubbio stravolta dall’arrivo del bambino, ma sono entusiasti di essere genitori. Tuttavia, il tempo libero è poco, sia quello da dedicare a sé stessi che alla vita di coppia.

Giulia Salemi, infatti, quando riesce a stare sola in casa si concede il suo guilty pleasure per eccellenza: “Il guilty pleasure quando sono sola in casa è tutta la mia routine che ora ovviamente riesco a fare molto meno con Kian: diciamo che sono la sua schiava. Maschere, tools, rulli, patch, impacchi, olii: un tempo mi dedicavo dure ore. Adesso se riesco a dedicarmi 5-10 minuti è tanto”. Il piccolo Kian la assorbe completamente, ma non potrebbe essere più felice: “Sono appagata in questo momento a guardare il piccolino quando dorme, che è proprio beato, bello! Eccolo: il mio guilty pleasure: lo riempio di baci, mi sembra Cicciobello con queste guanciotte. Ha due mesi e mezzo e pesa tipo sei chili e mezzo! Ha queste guanciotte giganti. E io gli do tutti questi baci a schiocco e starei ore a baciarlo. Quando piange è meno guilty pleasure!”.

E a proposito di Pierpaolo Pretelli, con il quale la storia d’amore è nata nel 2021 nella Casa del GF Vip, la Salemi ha detto: “Guilty pleasure hot? Io sono una nonna! Colpa di mia mamma e dell'educazione persiana. Sono all'antica. Mia nonna si chiama Giuliana e io sono come lei, che metteva la sua sottoveste di pizzo elegante ed era favolosa. Questo al massimo. Non ho bisogno di indossare nulla: basta togliere il pigiama e via, cotto e mangiato!”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono amatissimi e molto seguiti sui social. Galeotto fu il Grande Fratello: il loro è un amore nato davanti alle telecamere e tra le mura della Casa più spiata d’Italia, proseguito poi una volta terminato il reality show. Il loro guilty pleasure di coppia ha a che fare col relax: “Per eccellenza è la spa: non devi cucinare, non devi sistemare, essere viziati per un weekend”.