Ieri c’è stata la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 24 (clicca QUI per le anticipazioni dettagliate), durante la quale due allievi hanno dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi. La prima eliminata è stata la ballerina Francesca Bosco della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

“La squadra Petti-Letti ha perso la manche e tutti i componenti sono finiti al ballottaggio. Nicolò è stato il primo a salvarsi, mentre ad avere la peggio è stata Francesca. Durante il ballottaggio finale: Nicolò ha interpretato un brano di The Weeknd. TrigNO ha cantato Iris, e poi ha sfidato Francesca con Angel. Francesca ha eseguito una coreografia con una porta e, nella sfida diretta contro TrigNO, ha danzato sulle note de La Cura Per Me”.

Il nome del secondo eliminato il pubblico lo scoprirà nel corso della puntata dato che, come sempre, Maria De Filippi glielo ha annunciato in casetta. Al ballottaggio finale sono finiti TrigNO e Senza Cri. E, stando a quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, ad uscire sarebbe stata proprio la cantante: “In anteprima, noi di LolloMagazine.it siamo in grado di darvi un’indiscrezione su chi delle due ha lasciato in corsa il serale di Amici24: proprio Senza Cri sembrerebbe essere l’eliminata tra i due finiti al ballottaggio finale. Ovviamente, solo domani sera sapremo se l’indiscrezione si rivelerà ufficiale oppure no e vi invitiamo a prendere con le pinze ciò che sopra abbiamo riportato“.