Lulù Selassiè è stata ospite a La Vita In Diretta e ha parlato della vicenda giudiziaria che la vede coinvolta. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, è stata condannata ad un anno e otto mesi (con pena sospesa) per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

“Tutte le cose che sono state dette per descrivermi come una pazza che insegue, minaccia o picchia una persona non sono mai accadute. Sono stanca, stufa. È un dolore che non auguro a nessuno, e solo chi ci passa – o chi ha accanto qualcuno che lo vive – può capire davvero.

Mi sento devastata e molto triste. Non mi aspettavo tutto questo. In questi mesi, mentre tutti parlavano di me, io sono rimasta in silenzio. Ma oggi sento il bisogno di raccontare la mia verità. La nostra relazione non era finita nell’aprile del 2022, come si è detto. È andata avanti fino all’aprile 2024, con scambi di messaggi normalissimi: “Come stai?”, “Amore, tutto bene?”, come fanno due persone che stanno insieme. Non ci sono mai stati messaggi in cui lui poteva avere paura di me, né minacce, né aggressioni. Non è mai successo nulla del genere”.

A domanda diretta dell’inviato del programma condotto da Alberto Matano: “C’è stato un episodio in ospedale, è vero che ti sei scagliata contro il personale sanitario?“, Lulù ha risposto: “Assolutamente no. In ospedale ci siamo andati insieme, come coppia. Sempre come una coppia. Quella storia è stata completamente travisata. Le minacce di morte? Mai mandate. E infatti non esistono prove di ciò”.

Lulù Selassiè: "Mi sono sentita tradita e illusa da Manuel"

“Quella con Manuel? È stata una storia bellissima, e ancora oggi non capisco cosa sia successo davvero. Ho passato mesi di depressione, chiusa in casa, senza nemmeno la forza di alzarmi dal letto. Sembrava di vivere un incubo. È stato uno shock, un trauma che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo di vivere una cosa del genere“. Quando il giornalista le ha chiesto: “C’è qualcosa che vorresti dire a Manuel?", la Selassiè ha risposto: “No. Ho già sofferto troppo in questi anni. Mi sono sentita tradita, illusa, messa da parte. E tutto quello che è successo da parte sua… non me lo sarei mai aspettato. Io non ho mai fatto del male né a lui, né a chi gli stava intorno“.