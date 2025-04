La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio ormai da diverse settimane, ma lo stesso non si può dire dei veleni e delle polemiche che l’hanno caratterizzata per sei lunghi mesi. Nelle ultime ore, infatti, una mossa social di Shaila Gatta ha scatenato nuovamente il dibattito sui social. L’ex velina, infatti, ha smesso di seguire su Instagram Chiara Cainelli, sua grande amica al GF, e Alfonso D’Apice. Ieri sera, infatti, i due ex gieffini hanno incontrato Lorenzo Spolverato (che si trovava al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, meglio noto come Il Castello delle Cerimonie). Un incontro, quello tra i tre ex gieffini, che non sarebbe stato gradito dalla Gatta. Il motivo? La ballerina napoletana è a conoscenza del fatto che D’Apice ha parlato male di Spolverato in diverse occasioni.

Lorenso su Chiara e Alfonso: "Non mi aspettavo di incontrarli"

Ovviamente la polemica è montata sui social, e Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio spiegando che non aveva assolutamente in programma di incontrare Chiara e Alfonso: “Vedo che state parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso… Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro. Ancora non abbiamo avuto modo di parlare, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente io vi tengo aggiornati su tutto, qui Michael (Castorino, ndr) è testimone su tutto. Non c’è nulla e non so ancora nulla, so che loro sono qui, me li sono trovati qui… Ovviamente le domande sono tante…”.

Pochi istante fa, Chiara e Alfonso hanno rotto il silenzio con alcune Instagram stories per fare chiarezza in merito all’incontro con Lorenzo (senza mai citarlo).

Chiara e Alfonso: "Non abbiamo problemi con nessuno degli ex gieffini"

“Volevamo fare chiarezza su quello che è stato detto in merito a ieri sera. Però prima voglio smentire la voce secondo cui io e Alfonso saremo in crisi. Noi siamo molto spesso insieme, ci viviamo il nostro amore, e non vi rendiamo partecipi perché quando stiamo insieme ci dimentichiamo del telefono e ci godiamo il momento tra di noi […] Per quanto riguarda ieri sera, noi qui ci veniamo perché i proprietari de La Sonrisa ci invitano, e noi ci siamo venuti anche a prescindere di chi c’era. A parte che noi non abbiamo problemi con nessuno, il Grande Fratello è finito, l’altra volta siamo stati invitati, c’erano le Monsè, c’erano Giglio e Yulia. Noi non lo sapevamo che c’erano, così come ieri sera… Quello che è successo nella Casa rimane nella Casa, siamo tutte persone normali che hanno condiviso un percorso e ritrovarsi assieme non è nulla di strano. Non condividiamo il discorso di essere amico di qualcuno e non poter stare con un’altra persona perché magari tra loro non sono amici, per noi questa cosa non esiste. Questi non sono affari nostri, noi non abbiamo problemi con nessuno degli ex concorrenti, ma proprio nessuno, se poi loro ce li hanno con noi alziamo le mani […] Non abbiamo nulla da chiarire con nessuno, non c’era nessun appuntamento… Noi siamo in pace, continuiamo la nostra vita”.