Sarah Toscano è stata ospite di una nuova puntata di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. La cantante, vincitrice della passata edizione di Amici, ha parlato del “no” educativo di Maria De Filippi, dell’amore, di una crush famosa e del sparietto social che l’ha vista protagonista insieme al tennista Matteo Berrettini.

“Ho fatto il primo casting davanti a Maria De Filippi, quindi è lì che l'ho conosciuta. Non mi ha dato un bellissimo giudizio. Mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone. Spero l'abbia fatto per vedere come reagivo”. E ancora: “Non le è piaciuta la scelta della canzone. Ha detto che, secondo lei, non era adatta a me, quindi ero un po' terrorizzata. Sono tornata in treno piangendo, disperata”. Ma, come spesso accade nelle storie che sembrano iniziare male, tutto è bene quel che finisce bene. Sarah Toscano è stata infatti richiamata ad Amici, e alla fine ha vinto la ventitreesima edizione del talent show.

Sarah Toscano stravede per il cantante portoricano Bud Bunny, e in una sfida uno contro uno con altre celebrities, ha vinto tutti i duelli. Basti pensare che la cantante l'ha preferito anche a Matteo Berettini. “Bresh è un bellissimo ragazzo", e Sarah ha "buttato giù dalla torre" prima Saul Nanni e poi Fedez. Il cantante genovese però, attualmente fidanzato con Elisa Maino, non può nulla di fronte al fascino della popstar portoricano, nonché vera e assoluta crush della Toscano.

Sarah Toscano su Matteo Berrettini

«Io non l'ho mai conosciuto, non ci siamo mai scritti», ha sottolineato Sarah. La loro unica interazione, è stata sotto il commento dell'intervista di Style Magazine, dove Sarah aveva risposto con un “Ti amo” alla domanda: “Se entrasse Matteo Berrettini cosa gli diresti?”, le hanno chiesto, strappandole una confessione semplice e diretta.