Svolta inaspettata nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri, infatti, non si è presentata in studio, e il tronista ha poi svelato che l’avrebbe comunque eliminata: “Francesca si è eliminata e Gianmarco ha detto che va bene così, lei non si è presentata in studio ma lui ha detto che oggi l’avrebbe eliminata!”, ha scritto Gemma Palagi.

Le anticipazioni della registrazione del 22 aprile

Gianmarco ha anche baciato Nadia, che molto probabilmente sarà la sua scelta: “Ha fatto l’esterna sia con Cristina che con Nadia e ad entrambe ha presentato la madre, con Nadia c’è stato il bacio, con Cristina no. In esterna con Cristina la mamma ha chiesto a Gianmarco cosa le piace di lei, lui ha detto che non si sentiva di dirlo. Dopo i due hanno chiacchierato tra loro. A lui piace la sua leggerezza.

In esterna con Nadia lei dice alla madre di vedersi molto al di fuori con lui. Gianmarco le dice che ha un bel naso e lui cerca il bacio. Erano molto più vicini.

E’ stata fatta prima l’esterna con Nadia, ha ballato con lei erano molto stretti. In studio Cristina era infastidita dal bacio, ma Gianmarco ha detto che non si dovrebbe lamentare perché lei precedentemente gli aveva detto che non l’avrebbe più baciato fino a fine trono. Nadia si è arrabbiata perché pensava fosse una ripicca, ma lui ha negato. Dopo un po’ lui nota che Cristina lo guardava male quindi invita pure lei a ballare. Durante l’over lui dice la stessa cosa a Nadia, che lo guardava male e che voleva ballare con lei, inizialmente Nadia dice ‘meglio di no ora’, però ci balla e quel ballo è stato davvero stretto, lui la stringeva anche sul collo e i fianchi molto forte. Nel ballo con Cristina ci sono stati anche degli Over che li interrompevano per scherzare, mentre il ballo con Nadia è stato proprio un momento intimo tra loro, si guardavano nel viso ed erano molto vicini.

Gianmarco in studio ha detto che ha la sensazione di conoscere Nadia da tantissimo! Ha detto che la madre ha una preferenza ma non ha voluto dire chi. Maria interviene e dice: ‘Questa preferenza ti condiziona, Gianmarco?’. E lui risponde: ‘No, anche perché – non ho capito se la mamma o il papà - prima c’era una preferenza diversa e come si è visto non mi ha condizionato’ (cioè il papà o la mamma preferivano Francesca)”.

Lo sfogo di Francesca Polizzi

Dopo l’uscita delle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Francesca Polizzi è intervenuta sui social. L’ex corteggiatrice si è sfogata e ha anche tirato una frecciatina a Gianmarco Steri: “Visto che non sapete cosa inventarvi per denigrarmi. Ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un’altra persona. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho scelto di accantonare i social. Era il mio modo per dire: “Posso farne a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo”. Oggi però ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio creativo qui, e continuerò a farlo. Queste accuse secondo cui lo faccia per “hype” sono insulse e ridicole. Non ho più motivo di privarmi di qualcosa che mi piace dal momento che dall’altra parte non c’è interesse nella mia persona. Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo. Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore”.