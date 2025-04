Oggi pomeriggio, dopo settimane di accuse velate, Matilde Brandi ha deciso di raccontare la sua verità in merito alla fine dell’amicizia con Angela Melillo. L’ex vippona ha rivelato che la collega avrebbe assunto come collaboratrice per i social una ragazza che aveva affiancato lei in passato causandole diversi problemi.

“Sapeva del male che avevo ricevuto da questa persona, eppure l’ha accolta“. Matilde nel suo lungo sfogo ha raccontato dei retroscena inquietanti, secondo i quali questa persona avrebbe addirittura cercato di ‘annientare’ il suo compagno", ha detto la showgirl.

Lite con Angela Melillo, Matilde Brandi racconta la sua versione dei fatti

"Chiamata in causa attraverso programmi tv e non solo sull’argomento Brandi vs Melillo la verità già detta alla diretta interessata scelgo di raccontarla anche qui da cui tutto ha origine dopo il Grande Fratello incontro una ragazza (fan) che mi esprime l’immensa gioia di incontrarmi e di volermi aiutare nelle mie attività social! L’ho accolta facendole conoscere e vivere il mio mondo e le mie colleghe; un mondo dal quale era attratta. Con il tempo ho capito di essere invasa da una figura che voleva controllarmi e condizionare la mia vita; scelte personali e decisioni professionali! Le avevo concesso una libertà che lei ha trasformato in una pressione insopportabile sfociata in atteggiamenti lesivi soprattutto della mia sfera famigliare! Durante la mia permanenza all’isola dei famosi ha sfoggiato prepotenza tracotanza e arroganza incrinando equilibri lavorativi e personali. Aveva preso decisioni spacciandole per mie anche con produzioni Mediaset! Ha cercato di manipolare i miei affetti attraverso bugie con una cattiveria che non mi aspettavo; con lo scopo di annientare il mio compagno e non solo!

Al mio rientro è stato necessario allontanarla! Ha quindi deciso di contattare le mie amiche e colleghe proponendosi con il ruolo di collaboratrice per i social. Quando tutte loro hanno saputo perché l’avessi allontanata hanno deciso di non considerarla; tutte tranne Angela! Per me è stato come un tradimento! Ad Angela ho sempre detto: Perché sapendo del male ricevuto fai finta di niente e accogli questa persona? Io non lo avrei mai fatto essendo certa che le amicizie vadano difese e protette! Chi non è più gradito da una delle mie amiche per dolore procurato non avrà mai la mia considerazione. Dispiace vedere storie o reel sui social a sostegno di Angela deridendomi e denigrandomi! Io non ho mai litigato con Angela ma lei ha sempre saputo il mio disappunto in merito alla questione Il risultato è stato scegliere di non considerarmi. Siamo adulte! La gente prima di giudicare deve informarsi; e non è un togliere un segui da Instagram il problema semplicemente perché feriti da amiche che hanno voluto solo ascoltare quello che a loro interessava! Questa è la verità!”.