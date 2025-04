Shaila Gatta è tornata ad essere molto attiva sui social. Dopo aver rivelato – nel corso di una lunga diretta - di aver parlato con il suo ex fidanzato per ben quattro ore lo scorso 11 aprile, ha spiegato che lei e il modello milanese hanno entrambi accettato la fine della loro storia nata tra le mura della Casa del Grande Fratello. Ma non solo.

Nelle ultime ore, l’ex velina si è resa protagoniste di alcune mosse social che non sono passate inosservate. Basta dare una rapida occhiata agli account seguiti su Instagram dall’ex velina per scoprire che mancano all’appello sia Chiara Cainelli, sua grande amica al GF, che Alfonso D’Apice. Al riguardo è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno svelato perché Shaila ha smesso di seguire i due ex coinquilini. Nella giornata di ieri, infatti, Lorenzo si trovava in provincia di Napoli, e più precisamente al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (noto al pubblico televisivo come Il Castello delle Cerimonie) insieme a Michael Castorino, ed è stato raggiunto anche da Chiara e Alfonso. Un incontro, quello tra i tre ex gieffini, che non sarebbe stato gradito dalla Gatta. Il motivo? La ballerina napoletana è a conoscenza del fatto che D’Apice ha parlato male di Spolverato in diverse occasioni.

Lo scontro tra Alfonso D'Apice e Lorenzo Spolverato

Durante la puntata del Grande Fratello dello scorso 6 marzo, c’era stato un confronto tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice. Quest’ultimo ha voluto un chiarimento con il modello milanese che, a suo dire, avrebbe usato Chiara Cainelli per fini strategici. Secondo Alfonso, Lorenzo si sarebbe comportato in modo falso con lei, fingendo attrazione nei suoi confronti solo per alimentare dinamiche nella Casa: “Oggi sono arrabbiato, hai detto a Chiara che io provo gelosia, che non mi fido di lei. Io parlavo solo di te, del tuo comportamento che non mi era piaciuto, io e lei ci amiamo e non metto in discussione lei”. Secondo D’Apice, Spolverato avrebbe agito con il solo intento di creare dinamiche: “Fin quando le fai su te e Shaila, ti fai le cose tue. Se metti una terza persona in mezzo, subisce le conseguenze negative delle tue azioni. Se crei questa dinamica e coinvolgi Chiara, lei viene vista in modo negativo fuori di qui. Lei ti ha chiesto di tenerla fuori dalla tua storia con Shaila. Qualunque cosa tu faccia, il tuo obiettivo è quello di creare delle dinamiche”.