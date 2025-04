Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha inaugurato una rubrica di gossip sul suo profilo Instagram, ovvero L’angolo di Malala. Il format, realizzato in collaborazione con un bar di Roma, prevede interviste a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. La prima ospite è stata la sua amica Ilaria Galassi, ma durante la chiacchierata è scoppiata un’accesa discussione tra le due ex gieffine. Tuttavia, benché sia stata registrata, la lite non è stata mostrata.

“Tra Ilaria e Pamela nasce una discussione molto accesa. Ma entrambe, di comune accordo, preferiscono non renderla pubblica sui social”, si legge. Come riportato da Biccy, tutto sarebbe nato quando Pamela Petrarolo ha chiesto a Ilaria Galassi come mai ha cambiato idea su Jessica Morlacchi e lei, di risposta, le ha chiesto come mai dal canto suo fosse così vicina a Helena Prestes. “Qua le domande le faccio io”, ha precisato Pamela, facendo innervosire l’amica.

Messa davanti a due sue dichiarazioni contrastanti (“Sono proprio felice che ha vinto Jessica. Ha vinto l’arte, è una bravissima cantante. Sono molto felice”; “Io non ci posso credere che debba vincere Jessica, secondo me si è studiata a tavolino varie situazioni”), la Galassi si è così giustificata: “Quello che ho detto lo penso davvero, non sono stata incoerente. All’epoca speravo vincesse una Shaila o una Zeudi. Ma arrivati al podio, fra Jessica e Helena io preferisco Jessica”.