Lunedì 21 aprile, giorno della Pasquetta, sarebbe dovuta andare in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di The Couple. Tuttavia, a causa della scomparsa di Papa Francesco, il palinsesto Mediaset (e non solo) è stato completamente stravolto, e l’appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi ha lasciato spazio a diversi speciali sulla morte del Pontefice.

Ma quando verrà recuperata la puntata? Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la terza puntata di The Couple andrà in onda regolarmente lunedì 28 aprile, dopo un’intera settimana di stop. A causa della morte del Papa, anche la diretta su Mediaset Extra è stata interrotta per quasi 48 ore, ed è ripresa solo a ieri ser, dopo le 20.

The Couple, gli ascolti delle prime due puntate

1 puntata: 2.234.000 telespettatori e il 18,55% di share

2 puntata: 1.557.000 telespettatori e il 13% di share