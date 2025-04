Mercoledì 7 maggio prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Pochi istanti fa, l’ex firma di TvBlog, Hit, ha svelato i nomi di due nuovi naufraghi che partiranno per l’Honduras: si tratta di Alessia Fabiani e di Mario Adinolfi.

Il cast de L'Isola dei Famosi

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Antonella Mosetti (ex di Non è la Rai)

Chiara Balistreri (caso di cronaca)

Cristina Plevani (ex vincitrice GF)

Teresanna Pugliese (ex di Uomini e Donne)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Paolo Vallesi (cantante)

Nunzio Stancampiano (ballerino)

Omar Fantini (comico)

Loredana Cannata (attrice)

Mirko Frezza (attore)

Camila Giorgi (ex tennista)

Carly Tommasini (modella e attivista)

Ibiza Altea (attrice e modella)

Samuele Bragelli (Spadino di Italia Shore)

Mario Adinolfi (giornalista)

Alessia Fabiani (showgirl)

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà condotta da Veronica Gentili, che sarà affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di opinionista. L’inviato in Honduras, invece, sarà l’ex vippone e compagno di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli.