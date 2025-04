The Couple è iniziato da appena tre settimane e il pubblico sembra già non volerne più sapere. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che altro non è che un Grande Fratello dove, però, si gareggia in coppia, non sta convincendo i telespettatori, tanto che in molti ne stanno già chiudendo la chiusura anticipata. Insomma, a soli sette giorni dal debutto già si parla di flop.

Anche se Ilary Blasi è stata “promossa”, non si può dire lo stesso del suo nuovo programma. Il pubblico è deluso, e non piace la scelta di trasmettere un altro show troppo simile al Grande Fratello, la cui ultima edizione andata in archivio dopo oltre sei mesi con la vittoria di Jessica Morlacchi, ha collezionato ascolti molto bassi. La Blasi ha dunque una grossa responsabilità, ovvero quella di risollevare il prime time di Canale 5.

Non sembrano esserci differenze tra The Couple e Il Grande Fratello: persone famose in una casa che creano dinamiche, fanno dei giochi per ricevere bonus e non essere eliminati. Chi arriva alla fine vince. Dov’è la differenza? E’ chiaro che il programma rischia un flop annunciato, e in queste ore si starebbe valutando una chiusura anticipata, così come accaduto per l’ultima edizione de La Talpa condotta da Diletta Leotta.

The Couple rischia la chiusura anticipata, il retroscena

Al riguardo, Deianira Marzano ha svelato un nuovo retroscena. Stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip, ci sarebbe stata una “riunione d’emergenza” a Cologno Monzese, e che anche Ilary Blasi sarebbe stata messa in discussione.

“Clamoroso dietro le quinte di The Couple: ai vertici è caos. Secondo voci di corridoio, dopo i dati d’ascolto disastrosi delle prime due puntate, ci sarebbe stata una riunione d’emergenza a Cologno Monzese. Ilary Blasi sarebbe stata messa in discussione e, pare che alcuni dirigenti stiano spingendo per chiudere il programma prima del previsto. Un insider avrebbe sussurrato: ‘Non possiamo permetterci altri flop. E’ una questione d’immagine'”.