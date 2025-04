Che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ci fosse del felling all’interno della Casa del Grande Fratello era piuttosto evidente, e adesso che le telecamere del reality show si sono spente, sembra che tra i due sia in corso una frequentazione.

Gli shippers della coppia, i cosiddetti “Amago” avrebbero tanto voluto che tra loro nascesse una storia già all’interno del loft più spiato d’Italia, ma l’attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso hanno scelto di procedere con calma lontano dalle luci della ribalta. Da quando sono usciti dal programma, i due sono stati più volte avvistati insieme, tra cene di gruppo e incontri formali. Ma adesso sono di fatto usciti allo scoperto. Sui social, infatti, sono apparse due storie, rIo e ispettivamente sul profilo di lei e di lui, in cui appare evidente che si trovino nella stessa location. Prima Iago ha condiviso un video sulle note di Pink Martini, dove si vedeva in primo piano un’amaca con sopra proprio Amanda in un momento di relax al sole. Poco dopo, la stessa location è stata ripresa dalla Lecciso, che ha inquadrato Garcia che si ribaltava dall’amaca. dove poco prima lei era distesa. E dulcis in fundo, la stessa musica a corredo.

Dopo gli indizi, adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. Amanda Lecciso, infatti, questa mattina è intervenuta a Boom, format di Alfonso Signorini, e ha di fatto annunciato che lei e Iago Garcia si stanno frequentando: "Che dire, nulla che tu già non sappia. Stiamo passando delle belle giornate, per noi è una piccola vacanza... Siamo in Puglia e stiamo molto bene. Se alla famiglia piace Iago? Ma a chi è che non piace, è una persona stupenda, è così come si vede. E’ una persona diretta, molto ironica, ed è molto piacevole passare del tempo con lui”.