Come si mormorava ormai da diverse settimane, adesso è arrivata l’ufficialità: Pierpaolo Pretelli è il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor, condotto da Veronica Gentili (che sarà affiancata in studio da Simona Ventura) prenderà il via su Canale 5 mercoledì 7 maggio (clicca QUI per il cast completo).

Poco prima di partire per l’Honduras, l’ex vippone ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Questo è sempre stato un mio sogno, è capitata questa opportunità e sono felicissimo! E’ un momento bello e stimolante della mia vita. Sono grato all’universo. Questa è l’occasione più importante che mi sia successa finora, darà il 110 per cento!”.

Poi, Pretelli ha svelato che prima di partire ha “studiato” e recuperato tutte le edizioni dal 2017 ad oggi de L‘Isola dei Famosi, cercando di cogliere tutte le sfumature di chi lo ha preceduto nel suo stesso ruolo: “Mi fa paura la natura sconosciuta dell’Honduras, ho la fobia dei serpenti e dell’elicottero… direi che sono perfetto (ride, ndr). Cosa porterò? Alcuni portafortuna: delle tartarughine, dono di Maurizio Costanzo, e un body che mio figlio Kian, 3 mesi, non usa più. Poi un cuscino comodo, anche se mi adatto a tutto: da studente ho cambiato varie case e letti. Il caldo non lo patirò, sono abituato”.

Nonostante il grande entusiasmo per la partenza, Pierpaolo Pretelli sa già che soffrirà parecchio la lontananza dalla sua compagna Giulia Salemi e dal figlio Kian: “Quando tornerò Kian sarà molto più grande, chissà cosa mi perderò. Mi mancherà tutto sia di lui che di Giulia che però è contentissima, come se partisse lei. La condivisione ci lega molto, siamo l’uno la spalla dell’altro e lei sa che questo è un momento importante per me”.