La 19esima edizione de L’Isola dei Famosi prenderà il via mercoledì 7 maggio, ma sono già in corso i primi incontri tra i naufraghi. Due concorrenti, infatti, si stanno godendo le ultime ore in Italia prima della partenza per l’Honduras. Ieri sera, la modella italo-statunitense Ibiza Altea e Samuele Bragelli, lo “Spadino” di Italia Shore, si sono ritrovati a cena, anche se hanno scelto di non taggarsi e/o inquadrarsi reciprocamente. A rivelarlo sono stati i colleghi di Biccy, che ha anche sottolineato come i due si seguano su Instagram.

(foto tratta da Biccy.it)

L'Isola dei Famosi, team over 40

Mario Adinolfi (giornalista)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Antonella Mosetti (showgirl)

Alessia Fabiani (showgirl)

Mirko Frezza (attore)

Paolo Vallesi (cantante)

Omar Fantini (comico)

Loredana Cannata (attrice)

Cristina Plevani (vincitrice del Grande Fratello)

Dino Giarrusso (ex iena ed esponente del M5S)

L'Isola dei Famosi, team giovani

Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne)

Nunzio Stancampiano (ex allievo di Amici)

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)

Samuele Bragelli (Spadino di Italia Shore)

Camila Giorgi (ex tennista)

Chiara Balistreri (caso di cronaca giudiziaria)

Carly Tommasini (attivista)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Leonardo Brum (modello)

Ibiza Altea (modella)