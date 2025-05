Il rumor circolava già da diverse settimane, e due giorni fa il settimanale Chi ha rivelato che Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano un figlio. Stando a quanto riportato dal noto magazine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe ai primi mesi di gravidanza, e presto arriverà l’annuncio ufficiale. Tuttavia, nella giornata di ieri l’influencer ha replicato in maniera stizzita allo scoop lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Che dirvi ragazzi, invece di rompere le scatole con cose inappropriate e molto fuori luogo, visto che sono cose che non arrivano dai diretti interessati, parliamo di altro, ad esempio di quanto è bello il mio nuovo vestito”.

A ciò si aggiunge che Libero ha rivelato che Giulia e Tony aspetterebbero una bambina, e avrebbero scelto anche il nome: Priscilla. “I due non hanno ancora fatto alcun annuncio di sorta, preferendo gestire con discrezione l’arrivo del loro primogenito. Alcune fonti hanno già svelato quale sarebbe il sess0 del bebè, e il nome scelto dai neo-genitori: si tratterebbe di una femminuccia che si chiamerà Priscilla”.

Lo stesso retroscena è arrivato anche da Torino Cronaca e Deianira Marzano: “Persone vicine alla De Lellis dicono che è una femminuccia e che la chiamerà Priscilla“; “A cementare la convinzione del primo figlio in arrivo, anche se in realtà pare sia una femmina, le immagini pubblicate in esclusiva questa settimana da Chi. Giulia e il fidanzato rapper nei giorni scorsi erano a Villa d’Este per una pausa di piacere in mezzo a frenetiche settimane di lavoro. Ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori - scrive la rivista -. E in effetti la giacca serve soltanto a nascondere quello che pare evidente. In effetti adesso pare così anche a noi: Priscilla, così dovrebbe chiamarsi, arriverà molto probabilmente a ottobre e sarà un cambio di scenario importante per i due ragazzi romani”.