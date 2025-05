Nel corso della nuova rubrica social di Pamela Petrarolo dal titolo L’Angolo di Malala, è intervenuto Mattia Fumagalli, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffino ha sparato a zero su gran parte dei suoi ex coinquilini, attribuendo il premio “falsità” a Lorenzo Spolverato. Il premio “ipocrisia”, invece, è andato a Shaila Gatta.

Alla domanda a chi darebbe invece il premio onesta, Mattia ha fatto il nome di Tommaso Franchi. L’ex volto di Non è la Rai ha parlato poi della mancata ospitata di Zeudi Di Palma a Verissimo, sembrerebbe per via del suo fandom. “Hanno fatto bene a non invitarla – ha detto Fumagalli -. Secondo me è giusto così, perché sai le minacce… non piacciono neanche alle persone queste cose molto aggressive. Si può avere dell’apprezzamento, della fedeltà verso una persona, ma nei limiti del rispetto della persona umana”.

Sull’ex Miss Italia ha poi aggiunto: “Io sono un po’ una strega, avevo già visto questa sua personalità ambigua. All’inizio la volevo avvicinare, perché la vedevo una persona affine a me, con determinati valori. Se avevo bevuto? Amore sì! Dopo purtroppo mi sono ricreduto”.

Infine, Mattia ha rivelato di aver ricevuto tantissimi insulti sui social: “A parte le minacce di morte, ma quelle mettiamole da parte, mi hanno detto che dovrebbe ritornare il bullismo per portarmi a essere messo da parte, che sono un c*glione. Me ne hanno dette di tutti i colori. Non potevo più esprimere una mia opinione personale. ‘Devi stare zitto…’, ‘Non può appartenere a questo lgtbq’. Ne ho una collezione che non finisce più. Ne potrei scrivere non un libro ma un’enciclopedia”.