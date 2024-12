Nella Casa del Grande Fratello non accenna a diminuire il clamore dovuto alle gravi accuse fatte da Zeudi Di Palma nei confronti di Emanuele Fiori (“Mi ha toccata”), e gli inquilini continuano a parlarne. Ieri sera, parlando con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha detto: “Dice che lui l’ha toccata. Sono cose forti. E poi sono cose che io ho passato e non vorrei che fossero strumentalizzate”. In tanti si sono chiesti cosa intendesse l’ex velina con queste affermazioni.

Nel pomeriggio, Shaila è tornata a parlare di quanto detto da Zeudi, e ha spiegato a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso che in passato la subito la “violazione del suo corpo”.

“Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai è un attimo qui. Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa. Lei è rimasta male di alcuni pareri di alcuni coinquilini? Io dopo quella cosa ieri le sono andata vicino e le ho detto che io da sempre sono una che appoggia le donne e questo lo sapete tutti. Però non è che a prescindere si appoggiano le persone punto e basta, solo per il loro genere. C’è bisogno di capire le cose come sono andate e come vanno. E le ho detto ‘io fuori da qui ho vissuto veramente la violazione del mio corpo ed è stato un processo molto lungo e doloroso perché…'”.

A quel punto, prima che la ballerina napoletana finisse la frase, ha prontamente cambiato inquadratura. Già lo scorso lunedì, dopo il confronto in puntata con sua madre, Shaila aveva ammesso: “Ci sono cose che nemmeno lei sa. Uomini di sessant’anni che mi volevano portare a letto e che mi obbligavano. E lei non sa tutto questo. Non le ho detto nulla per proteggerla. Però non sa le cose brutte che io ho passato”.